Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ist zu Gast beim Parlament der Bauern und Winzer in Rheinland-Pfalz. Heute wird sie in Bad Kreuznach bei der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer über die Perspektiven der Landwirtschaft aus ihrer Sicht sprechen und darauf eingehen, was der Bund dazu beitragen kann. dpa