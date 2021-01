Klöckner und Baldauf gratulieren neuem CDU-Chef Laschet

Mainz CDU-Politiker in Rheinland-Pfalz haben Armin Laschet zu seiner Wahl zum neuen Bundesvorsitzenden gratuliert. „Jetzt ist es wichtig, dass die Partei sich hinter dem designierten neuen Vorsitzenden versammelt.

Wir blicken nach vorne. Unsere CDU steht für Stabilität in schwierigen Zeiten“, sagte die Landesvorsitzenden Julia Klöckner am Samstag. Der CDU-Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, ergänzte: „Armin Laschet kann Menschen zusammenführen, das zeigt er als Ministerpräsident in NRW“.