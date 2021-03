Klöckner: Wählen auch in Corona-Zeiten wichtiges Bürgerrecht

Mainz Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner hat die Rheinland-Pfälzer dazu aufgerufen, trotz der Corona-Pandemie bei der Landtagswahl ihre Stimmen abzugeben. „Wählen ist ein wichtiges Bürgerrecht, auch in Pandemie-Zeiten.

Machen Sie davon Gebrauch“, teilte Klöckner am Samstag mit. Es sei auch ein Wahlkampf unter schwierigen Bedingungen gewesen. „Corona hat die Arbeit nicht leichter gemacht.“ Bei der Wahl am (morgigen) Sonntag sind rund 3,1 Millionen Bürger dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Für die Stimmabgabe in den Wahllokalen gelten besondere Hygiene- und Abstandsbedingungen.