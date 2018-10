später lesen Klöckner: Wahlergebnis „kein einfacher Tag“ für Union FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Die CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, hat das Wahlergebnis in Bayern als „keinen einfachen Tag für uns in der Union“ bezeichnet. „Aber klar ist: Die CSU hat den Auftrag zur Bildung der Regierung erhalten“, teilte Klöckner am Sonntagabend in Mainz mit. dpa