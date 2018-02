Klöckner will wieder für den Landesvorsitz antreten

Geht die rheinland-pfälzische CDU-Chefin als Agrarministerin nach Berlin oder bleibt sie in Mainz? Für den Landesvorsitz ihrer Partei will Julia Klöckner jedenfalls wieder kandidieren. dpa

Julia Klöckner, die für das Amt der Bundeslandwirtschaftsministerin in Berlin im Gespräch ist, will wieder für den CDU-Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz kandidieren. „Ja, ich habe vor, wieder als CDU-Landesvorsitzende anzutreten, wenn das meine Partei möchte“, sagte sie der „Allgemeinen Zeitung“ (Freitag) in Mainz.

Der CDU-Landesvorstand muss im November nach zwei Jahren neu gewählt werden. An Personalspekulationen zur künftigen Bundesregierung beteilige sie sich nicht, betonte Klöckner zudem.