Klöckner wünscht sich von katholischer Kirche mehr Bewegung

Mainz lickt die Bundesministerin gespannt auf den mit der Bischofskonferenz vereinbarten „synodalen Weg“. Dabei geht es auch um die Position von Frauen in der Kirche.

Die Position von Frauen in der Kirche ist eines von vier zentralen Themen des „synodalen Wegs“, den die Deutsche Bischofskonferenz und das ZdK vereinbart haben. Ziel ist eine umfassende Erneuerung der Kirche nach der Erschütterung durch den Missbrauchsskandal. Der Vatikan hat die deutschen Bischöfe allerdings darauf hingewiesen, dass sie in zentralen Fragen keine Entscheidungen treffen könnten.

Klöckner plädierte für „eine Kirche der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ohne die umfassende katholische Gemeinsamkeit aufzugeben“. In Lateinamerika oder Afrika stellten sich andere Fragen und Herausforderungen an die Kirche als in Deutschland und Europa. „Unterschiedliche Entwicklungsstadien gilt es zu moderieren.“

In Deutschland stehe die Kirche angesichts des Strukturwandels mit einer abnehmenden Zahl der Gläubigen und weniger verfügbaren Priestern für eine gleichbleibende Fläche vor einer Quadratur des Kreises: „Wenn Pfarreien immer größer werden, wird die persönliche Ansprache schwieriger, sinkt die konkrete Bindung an die Kirche.“

„Kirche ist ein Stück Heimat für mich“, sagte die Politikerin weiter. Sie sei in einer Pfarrgemeinde groß geworden und in der Kinderschola und im Jugendarbeitskreis aktiv gewesen. Eine kirchliche Verankerung bedeute für die Gesellschaft, dass Werte und Umgangsformen in gewisser Weise ein verbindendes Band seien. „Der Relevanzverlust von Kirche in der Gesellschaft hat auch dazu geführt, dass Gemeinsamkeiten, gewisse Grundlagen so nicht mehr in der Breite vorhanden sind.“