Klöckner zeigt EU-Agrarministern Steillagen-Weinbau

Koblenz Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) zeigt ihren europäischen Amtskollegen heute den Steillagen-Weinbau an der Mosel. Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat die rheinland-pfälzische CDU-Chefin die Agrarminister zu einem dreitägigen informellen Rat nach Koblenz unter Corona-Auflagen eingeladen.

Während des Ministertreffens von Sonntag bis Dienstag planen verschiedene Organisationen zehn Demonstrationen in Koblenz. Schwerpunkte der Beratungen der Politiker sind laut dem Bundesagrarministerium Lehren aus der Corona-Pandemie mit Blick auf die Widerstandsfähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft, die Aufrechterhaltung von Lieferketten sowie die Wertschätzung für die Arbeit der Bauern in Europa. Weiterhin gehe es um die angestrebte Einführung eines europaweit verbindlichen Tierwohlkennzeichens, das Verbrauchern an der Ladentheke Entscheidungen erleichtere, und um strengere Regeln auf EU-Ebene für Tiertransporte in Drittstaaten.