Klöckners Waldgipfel in Berlin weckt Erwartungen

Mainz Anlässlich des Spitzentreffens zur Aufforstung der Wälder am (heutigen) Mittwoch in Berlin hat der Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz einen bewussteren Umgang mit dem Forst gefordert. „Der Wald ist nicht nur Opfer der Klimakatastrophe.

Der Waldbesitzerverband forderte eine grundsätzliche Reduzierung der Treibhausgase und damit die Vermeidung der Ursachen des Klimawandels. „Hier gilt der Grundsatz der Schadenverhütung vor Schadenvergütung“, sagte Geschäftsführer Schuh. In der aktuellen Situation erwarte der Verband Hilfe in Form eines Sofortprogrammes. „Die Holzpreise befinden sich nur noch auf 40 Prozent des normalen Niveaus, und höhere Aufarbeitungskosten führen zu Mehrausgaben bei der Holzernte.“

Immer mehr private, aber auch kommunale Forstbetriebe gerieten in eine wirtschaftliche Schieflage. „Hinzu kommt, dass die langfristigen Vorratsverluste die Einnahmemöglichkeiten aus dem Wald stark mindern.“ Investitionen in die Aufforstung der Waldflächen seien kaum noch von den Waldbesitzern zu leisten. „Insofern sind in der konkreten Situation Hilfen in Form von Aufarbeitungs- und Wiederbewaldungszuschüssen nötig“, sagte Schuh.