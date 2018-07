später lesen Klopfgeräusche aus Grab gehört: Krankenwagen rückt an FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Angebliche Klopfgeräusche auf einem Friedhof im Saarland haben Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein 56-Jähriger will im Ort Losheim am Sonntag ein Klopfen aus einem der Gräber gehört haben, wie die Beamten am Montag mitteilten. dpa