Klopp sieht für Dortmund Chance auf Meisterschaft

Borussia Dortmund hat aus Sicht seines ehemaligen Trainers Jürgen Klopp in dieser Saison eine gute Chance auf die Meisterschaft in der Bundesliga. „Dortmund spielt einen Super-Fußball und Lucien Favre macht einen tollen Job“, sagte der Coach des FC Liverpool am Freitagabend am Rande der Verleihung des Mainzer-Medien-Preises. dpa