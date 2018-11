später lesen Klopp will nach Karriere-Ende wieder nach Mainz FOTO: Jon Super FOTO: Jon Super Teilen

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zieht es nach dem Ende seiner Karriere wieder nach Mainz zurück. „Mainz ist meine alte Heimat und wird in näherer oder ferner Zukunft auch meine neue Heimat sein“, sagte Klopp vor der Verleihung eines Medienpreises am Freitag in Mainz. dpa