Klos in Bielefelder Startelf: Mainz setzt auf Pokal-Sieger

Fabian Klos von Arminia Bielefeld klatscht in die Hände. Foto: Andreas Gora/dpa

Bielefeld Fabian Klos steht erstmals seit drei Pflichtspielen wieder in der Startelf von Arminia Bielefeld. Der Angreifer erhielt für das Heimspiel am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 den Vorzug vor seinen Konkurrenten Florian Krüger und Janni Serra.

Arminia-Coach Frank Kramer stellte seine Mannschaft vier Tage nach der 2:3-Pokalpleite gegen Mainz insgesamt fünfmal um: Neben Klos rückten Nathan de Medina, Robin Hack, Jacob Laursen und Edimilson Fernandes neu in die Mannschaft. FSV-Trainer Bo Svensson dagegen nahm keinerlei Veränderungen vor. Im Angriff setzte Svensson somit einmal mehr auf das Sturmduo Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt.