Neue Nutzung in Sicht Neubeginn für Himmerod: Das hat ein Kloster-Retter aus Pforzheim mit der Eifeler Abtei vor

Trier · Seit die Zisterzienser-Mönche Himmerod vor sieben Jahren verlassen haben, sieht es für die Zukunft der Eifeler Abtei düster aus. Kein neuer Konvent will sich dort ansiedeln, der anvisierte Umbau in ein Jugendhaus platzte aus finanziellen Gründen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als sei Rettung für das Eifeler Kloster in Sicht.

01.02.2024 , 14:06 Uhr

Pater Stephan ist der letzte verbliebene Mönch in Himmerod. Wenn die Gästehaus-Pläne für die Abtei umgesetzt werden, bekommt der bald 90-Jährige viel Gesellschaft. Foto: dpa/Harald Tittel

Nach jahrelanger Ungewissheit gibt es für das vor sieben Jahren von den Zisterziensern aufgegebene Kloster Himmerod in der Eifel eine Perspektive: Der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler will die zwischen Wittlich und Bitburg gelegene ehemalige Abtei übernehmen und zu einem Gästehaus umbauen. Das bestätigte Scheidtweiler am Donnerstag in einem Telefonat mit unserer Redaktion. Danach sind die Gespräche mit dem Bistum über die Zukunft Himmerods bereits weit gediehen. Bis Ende März könnten die Verträge unterschriftsreif sein, sagt Scheidtweiler.