Geschichte Mal Hochburg mal Ruine: Die wechselvolle Geschichte des Klosters Himmerod

1134 entsendet er eine Gruppe von Mönchen ins Bistum Trier, auf Bitten seines Freundes und Bischofs an der Mosel, Albero von Montreuil. Ein erster Standort bei Kordel, an der Kyll, erweist sich für die Gruppe als ungeeignet, da kommt der Platz am heutigen Kloster in Betracht. Dort müssen die Mönche Wald, Gestrüpp, versumpfte Talwiesen und die Salm bändigen, um Landwirtschaft und Handwerk zu ermöglichen. Als Dach über dem Kopf dienen ihnen zunächst Notbauten. 1136 ziehen sie in die erste hölzerne Klosteranlage um. Laienbrüder führen Bauernhöfe um das Kloster herum. Und noch heute gehen einige der besten Mosellagen auf Althimmeroder Weinbaukulturen zurück. Bernhard von Clairvaux selbst soll dem neuen Kloster seinen Namen gegeben haben: „Claustrum“. Später bürgert sich Himmerod als Bezeichnung ein.

Kloster Himmerod: Einweihung im Jahr 1135