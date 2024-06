Abtei fast ohne Mönche Rätselraten um verlassenes Eifeler Kloster Himmerod: Et kütt wie et kütt

Wie geht’s weiter mit dem vor sieben Jahren von den Zisterziensern aufgegebenen Kloster Himmerod in der Eifel? Gibt es für die von fast allen Mönchen verlassene Abtei noch eine Zukunft? Und was ist mit dem als möglicher Retter gehandelten Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler? Will er seine ehrgeizigen Pläne für Himmerod noch in die Tat umsetzen – oder hat Scheidtweiler von dem ganzen Hin und Her inzwischen die Nase voll?