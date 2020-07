Kloster Tholey öffnet am 20. September mit Richter-Fenstern

Tholey Die Eröffnung des sanierten Benediktinerklosters Tholey gilt für manche als wichtigste touristische Erschließung im Saarland seit vielen Jahren. Vor allem die Abteikirche mit Fenstern des Künstlers Gerhard Richter könnten ein Besuchermagnet werden.

Das Benediktinerkloster im saarländischen Tholey will nach rund zweijährigen Sanierungsarbeiten am 20. September seine Abteikirche mit neuen Fenstern des Künstlers Gerhard Richter öffnen. „Die Abtei Tholey war seit jeher ein Kraftort, an dem Menschen Zuflucht, Hoffnung und Hilfe gesucht und gefunden haben“, sagte der Geschäftsführer der Stiftung Abtei Tholey, Thorsten Klein, am Donnerstag. „Diesen Ort nun touristisch zu öffnen, ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Klosters.“