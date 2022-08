Tödlicher Unfall : Klotti-Achterbahn steht immer noch still – Das ist der Stand der Ermittlungen

Klotten Nach dem tödlichen Unfall im Wild- und Freizeitpark Klotten wurde die Achterbahn vorläufig stillgelegt. Es sieht nicht so aus, als könnte sie kurzfristig wieder in Betrieb gehen.

Fast zwei Wochen nach dem tragischen Todesfall in Klotten darf die Achterbahn noch nicht wieder fahren. Das erklärte der zuständige Landkreis Cochem-Zell am Donnerstag, 18. August. Demnach ist die Anlage in dem Freizeitpark, der meist nur als Klotti-Park bezeichnet wird, bisher nicht durch den TÜV kontrolliert worden. Eine technische Überprüfung ist aber zwingend erforderlich, wenn sich in einem Fahrgeschäft ein Unfall mit Personenschaden ereignet hat. Der Betrieb der Achterbahn bleibt deshalb weiterhin untersagt.