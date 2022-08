Klotten : Tochter saß mit verunglückter Mutter in der Klotti-Achterbahn: Neue Schilderung lässt wichtige Frage offen

Klotten Der Todesfall bei einer Achterbahn-Fahrt in Klotten hat ganz Deutschland schockiert. Die Familie der verunglückten Frau musste mit ansehen, was geschehen ist.

Mehr als eine Woche ist vergangen, seit eine 57-jährige Frau in Klotten tödlich verunglückt ist. Im dortigen Klotti-Park wurde sie aus der Achterbahn geschleudert. Bereits kurz nach dem tragischen Unfall erklärten Besucher, welche Beobachtungen sie zu den Sicherheitsvorkehrungen an der Achterbahn gemacht hatten. Darüber hinaus äußerte sich inzwischen auch eine Bekannte des Unfallopfers zu Details des Unglücks.

Familie der verunglückten Frau war beim Achterbahn-Unfall in Klotten dabei

Frage zum Unfall im Klotti-Park bleibt offen

Die drängende Frage zur Achterbahn in Klotten bleiben trotz dieser Schilderung aber weiterhin offen. Gleich zwei Besucher des Klotti-Parks hatten gegenüber Volksfreund.de von ihren Erfahrungen an dem verhängnisvollen Tag berichtet. Die beiden Besucher und auch einige ihrer Familienmitglieder sind mit der Achterbahn gefahren – nie hat ein Mitarbeiter per Hand kontrolliert, ob die Sicherheitsbügel fest eingerastet waren. Ein Detail, das nicht nur diese Besucher verwundert hat. Ob es bei der tödlich verlaufenen Fahrt genauso war, geht aus den neueren Schilderungen nicht hervor.

Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft erklärte in der vergangenen Woche, dass sie prüft, ob sich ein Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten ergibt. Sicher ist nur, dass der Landkreis Cochem-Zell nach dem Unfall ein vorläufiges Verbot für den Betrieb der Achterbahn in Klotten verhängt hat. Nach Unfällen mit Personenschäden ist es zwingend erforderlich, dass der TÜV die Anlage überprüft, bevor sie wieder in Betrieb gehen darf.