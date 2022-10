Ausflugsziel : Tiere und Attraktionen im Klotti-Park – was für Besucher geboten wird

Klotten Der Wild- und Freizeitpark Klotten, kurz Klotti-Park oder einfach nur Klotti genannt, ist ein Familienpark mit vielen Attraktionen für Jung und Alt.

Wann wurde der Klotti-Park eröffnet?

Wo liegt der Klotti-Park?

Der Klotti-Park befindet sich in Klotten bei Cochem nahe der Mosel. Er ist mit dem Auto, dem Bus und der Bahn zu erreichen. Da der Park jedoch an einer Straße liegt, die in vielen Navigationsgeräten nicht erfasst ist, rät die Parkverwaltung an, als Zielort lediglich Cochem oder Landkern einzugeben und von dort aus der Beschilderung zu folgen. Am Park selbst gibt es zahlreiche kostenlose Parkplätze. Wer mit der Bahn anreist, steigt am Bahnhof Cochem aus. Direkt in der Nähe gibt es eine Sesselbahn, die auf die Anhöhe fährt, alternativ sind es vom Bahnhof aus 20 Minuten zu Fuß. Die Parkverwaltung merkt auf ihrer Webseite dazu an: „Der Fußweg ist jedoch sehr steil, dies sollten Sie bei Ihrer Planung berücksichtigen.“