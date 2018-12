später lesen Knapp 90 Millionen Euro für rheinland-pfälzische Jugendliche Teilen

Twittern

Teilen



89,4 Millionen Euro haben Land und Kommunen im vergangenen Jahr für Jugend- und Jugendsozialarbeit in Rheinland-Pfalz ausgegeben. Das waren gut drei Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. dpa