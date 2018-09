später lesen Knapp 98 Prozent für unbefristeten Streik an Uniklinik FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg könnte es ab Mittwoch nächster Woche (19. September) zu einem Streik des Klinikpersonals kommen. In einer Urabstimmung hätten knapp 98 Prozent der Stimmberechtigten für einen unbefristeten Streik gestimmt, um einen Tarifvertrag zur Entlastung der Pflegekräfte zu erzwingen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. dpa