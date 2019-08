Knapp acht Prozent der Schüler gehen auf eine Privatschule

Eine Schülerin meldet sich. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Mainz Knapp acht Prozent der Schüler in Rheinland-Pfalz besuchen eine Privatschule. Der Anteil der Privatschüler sei in den vergangen Jahren weitgehend unverändert, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Sabine Schmidt, der dpa in Mainz.

In den vergangenen drei Schuljahren habe er zwischen 7,6 und 7,8 Prozent gelegen.