Knieverletzung: Saison für Mainzer Torwart Adler beendet

Im Endspurt um den Klassenerhalt muss der FSV Mainz 05 auf Torwart René Adler verzichten. Der frühere Nationalkeeper erlitt am Mittwoch im Training eine schwere Knieverletzung und muss sich einer Operation unterziehen, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Damit fällt der 33-Jährige für die letzten beiden Partien am Samstag bei Borussia Dortmund und eine Woche später gegen Werder Bremen aus. Gegen den BVB wird entweder Florian Müller oder Robin Zentner im Tor stehen. dpa