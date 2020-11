„Knochen“ aus Plastik sorgen für Aufregung

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nonnweiler Der vermeintliche Fund menschlicher Knochen hat im Landkreis St. Wendel für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich am Vortag eine 22 Jahre alte Spaziergängerin gemeldet, weil sie in einem Wald bei Nonnweiler die Knochen eines Fußes und eines Unterschenkels gefunden habe.

