Knochen bei Erdarbeiten entdeckt: Hintergrund unklar

Bei Erdarbeiten an einem Haus im saarländischen Ensdorf sind Knochen gefunden worden. Man gehe davon aus, dass es sich um menschliche Überreste handele, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Saarbrücken. dpa