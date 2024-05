Katastrophenschutz „Knotenpunkt“: Neues Lagezentrum startet bald

Die Stabsräume sind nur wenige Schritte entfernt. Über ein paar Treppenstufen gelangt man in eine große Halle. Dort grenzen Stellwände einzelne Räume und Bereiche ab. Auch hier hängen riesige Bildschirme an der hohen Wand, in der Mitte stehen Tische und Stühle in einem U zusammen. Von diesen Plätzen aus sollen in Zukunft die Einsätze und Maßnahmen bei großen Katastrophen koordiniert werden.