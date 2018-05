später lesen Koalition fordert Erhalt der Postzustellung auf dem Land FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition fordert die Deutschen Post dazu auf, an der Postzustellung vor allem auf dem Land nicht zu rütteln. Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen verlangen in einem Antrag, dass die Digitalisierung nicht zu Einschränkungen der Service-Qualität führen soll und die Post ihrer Aufgabe als Dienstleister weiter nachkommt. Sie warnen das Unternehmen auch, den Druck auf die Arbeitnehmer zu erhöhen. Der rheinland-pfälzische Landtag wird über den Antrag in der kommenden Woche beraten. dpa