später lesen Koalition: Neue Initiative für Kommunalwahl ab 16 Jahren Teilen

Twittern

Teilen



In Rheinland-Pfalz nimmt die Ampel-Koalition einen neuen Anlauf, dass bei Kommunalwahlen junge Menschen bereits im Alter von 16 Jahren mitbestimmen können. „Zu Recht wird von Jugendlichen und Teenagern immer verlangt, dass sie sich gesellschaftlich einbringen: Dann sollten wir ihnen bei Kommunalwahlen aber auch das Wahlrecht ab 16 Jahren zugestehen“, meinte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, am Montag in Mainz. dpa