später lesen Mainzer Landtag Koalition und CDU sehen bei AfD Nähe zu Rechts FOTO: dpa / Andreas Arnold FOTO: dpa / Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Die Ampel-Koalition und die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag haben der AfD in einer hitzigen Debatte eine Nähe zum Rechtsextremismus vorgeworfen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte am Donnerstag an, dass die Aktivitäten der AfD wachsam beobachtet werden, der Verfassungsschutz die Partei aber bisher nicht formell beobachtet. dpa