Koalitionsfraktionen offen für Landtags-„Prime Time“

Die Koalitionsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag sind grundsätzlich offen für den Vorstoß, eine Art „Prime Time“ mit Topthemen in den Landtagssitzungen einzuführen. „Man kann vielleicht einen Punkt, der eine besondere Brisanz hat, vorziehen“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. dpa