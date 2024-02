Bauernprotest in Koblenz Landwirte blockieren Lidl-Zentrallager – und lassen einen Traktor abheben

Es ist ein fast surrealer Moment an diesem späten Sonntagabendabend in der Nähe des Autobahnkreuzes Koblenz: Gegen 23 Uhr hievt ein Autokran einen Deutz-Traktor empor, ein 110 Tonnen schwerer Koloss lässt ein immerhin 6-Tonnen- Schwergewicht am dünnen Stahlseil baumeln. Beifall brandet auf. Um den Kran herum versammelt applaudieren Landwirte, Winzer und etliche Menschen, die die seit Wochen anhaltenden Protest der Bauern gegen die Agrarpolitik unterstützen.