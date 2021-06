Koblenz erlässt Verweilverbot für Teile der Altstadt

Koblenz Nach Problemen an den vergangenen Wochenenden hat die Stadt Koblenz ein Verweilverbot für Teile der Altstadt erlassen. Zuletzt sei es in bestimmtem Altstadtstraßen wegen Ansammlungen „von meist jungen Menschen“ so eng zugegangen, dass die Polizei Straßen habe sperren müssen, teilte die Stadt am Mittwoch mit.