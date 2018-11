später lesen Koblenz: Landesmuseum und Festung bekommen gemeinsamen Chef FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Erstmals liegt in Koblenz die Leitung des Landesmuseums und des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein in einer Hand: Der Historiker Andreas Schmauder hat am Montag diesen Chefposten übernommen. Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) verspricht sich von dieser Doppelrolle laut Mitteilung „weitere Synergien bei Ausstellungen, Veranstaltungen und in der kulturellen Bildungsarbeit“. dpa