In Heimatstadtteil des Kandidaten Rassistische Botschaft auf Wahlplakat in Koblenz: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Schmierereien auf Wahlplakaten sind keine Seltenheit. In einem aktuellen Fall in Koblenz geht es aber nicht mehr nur um Schmiererei, sondern um Rassismus und Volksverhetzung: Auf einem Plakat von Marlon Reinhardt, Stadtratskandidat für die Freien Wähler in Koblenz, wurde in dieser Woche eine Botschaft geschrieben: „Ab in die Gaskammer mit allen Zigeunern inkl. Django und dem Rest des Zigeunerabschaums!“ Die Augen von Reinhardt wurden ihm auf dem Plakat rausgerissen.