Fußball-Oberligist Rot-Weiß Koblenz hat völlig überraschend das Koblenzer Stadtduell im Finale des Rheinlandpokals gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Fünftligist besiegte den früheren Zweitliga-Club TuS Koblenz am Montag mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor im Stadion Oberwerth schoss Sascha Engel in der 87. Minute per Freistoß. dpa