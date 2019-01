später lesen Koblenzer Großbaustelle: jahrelang Staus im Berufsverkehr Teilen

Koblenz drohen bei einer Hauptverkehrsader über den Rhein jahrelang neue Staus im Berufsverkehr: Am Montag haben Arbeiter mit der Einrichtung einer Großbaustelle an der Südtangente begonnen. In den kommenden Wochen sollen die eigentlichen Bauarbeiten starten, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz mitteilte. dpa