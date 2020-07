Corona-Tests : Drei Studentenwohnheime in Quarantäne: Ergebnisse erwartet

Einsatzkräfte in Schutzkleidung stehen vor einem Studentenwohnheim. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz/Dahn Bewohner von Koblenzer Studentenwohnheimen haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Die Folge: Quarantäne, polizeiliche Abriegelung und ein Massentest. In der Südwestpfalz wurden drei Asylbewohnerunterkünfte und ein Jobcenter unter Quarantäne gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei den unter Corona-Quarantäne stehenden Studentenwohnheimen in Koblenz haben die Behörden für (den heutigen) Donnerstagabend die ersten vorläufigen Ergebnisse eines großangelegten Tests von Bewohnern erwartet. Da davon abhängig „weitere Maßnahmen abgestimmt werden müssen, kann eine Bekanntgabe der offiziellen Testergebnisse erst am Freitagvormittag erfolgen“, teilte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Donnerstag mit. Zunächst war schon etwas früher mit den ersten Ergebnissen gerechnet worden.

Die drei Wohnheime im Stadtteil Karthause waren am Mittwoch nach Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden. Zuvor hatten drei Bewohner Symptome gespürt und waren ins Krankenhaus gegangen. Ein Schnelltest am Dienstagabend war positiv. Daraufhin wurden auch Kontaktpersonen getestet, die ebenfalls Symptome gezeigt hatten.

Polizisten kontrollierten von Mittwoch an alle Ausgänge der Studentenwohnheime. Zwei Betroffene leben den Angaben zufolge in einem Wohnheim, der dritte in einem weiteren. Das dritte Gebäude sei wegen Kontakten von Bewohnern zu den anderen beiden Wohnheimen ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden. Wie lange diese dauern sollte, wurde vorerst nicht festgelegt - erst sollten die Testergebnisse abgewartet werden.

Nach Angaben der Stadt Koblenz waren am Mittwoch 188 Bewohner getestet worden. Dazu waren 95 Mitarbeiter von Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Katastrophenschutz, Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Am Donnerstag sollten weitere Bewohner getestet werden, die am Vortag nicht anwesend gewesen waren.

Die Wohnheime bieten insgesamt Platz für rund 350 Bewohner. Laut Kreisverwaltung befinden sich derzeit aber nicht alle Bewohner in Koblenz. Ein großer Teil der Hochschullehre ist wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlagert worden. Daran können Studenten auch an ihren Heimatorten teilnehmen.

In Dahn im Kreis Südwestpfalz wurden wegen einer Corona-Infektion die Bewohner von drei Asylunterkünften unter Quarantäne gestellt. Die rund 70 Menschen sollten am Donnerstag auf Covid-19 getestet werden. Dafür werde eine mobile Testgruppe in die Einrichtungen fahren. Mit den Ergebnissen sei voraussichtlich in zwei Tagen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Kreises in Pirmasens. Ein Jobcenter, das sich im selben Gebäude wie eine der Unterkünfte befindet, wurde vorübergehend geschlossen. Die Mitarbeiter seien im Homeoffice oder arbeiteten an anderen Standorten.