Nach seiner Verurteilung wegen versuchten Mordes in einem China-Restaurant in Bad Kreuznach ist der verurteilte Koch mit einer Revision beim Bundesgerichtshof gescheitert. Damit ist das im November verhängte Urteil von zehn Jahren Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung rechtskräftig, wie das Landgericht Bad Kreuznach am Dienstag mitteilte. dpa