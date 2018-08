später lesen Köchin Wiener wirbt für gesünderes Essen für Kinder FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die Fernsehköchin Sarah Wiener sieht noch Nachholbedarf für eine gesündere Ernährung von Kindern. „Weil in immer weniger Familien gekocht wird, wissen nur noch wenige, wie aus frischen Zutaten Gerichte werden, die schmecken“, erklärte Wiener am Donnerstag in Mainz. dpa