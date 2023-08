Infrastruktur Bauarbeiten am Kölner Hauptbahnhof: Das sind die Folgen für Bahnkunden

Laut Deutscher Bahn sollen die Arbeiten überwiegend an den Wochenenden und nachts in der Zeit von 21 Uhr bis 1 Uhr stattfinden. Die Arbeiten begannen am vergangenen Freitagabend. So sollen Berufspendler so wenig wie möglich beeinträchtigt werden, wie die Bahn mitteilt. Trotzdem kann es zu Beeinträchtigungen des Zugverkehrs rund um die Bahnhöfe Köln Messe/Deutz und Köln Hauptbahnhof kommen. So werden der Mitteilung zufolge ganztägig am 26./27. August die Züge innerhalb Kölns umgeleitet. Züge des Fernverkehrs an den beiden Wochenenden werden größtenteils an den Bahnhöfen Köln Messe/Deutz bzw. Köln-Ehrenfeld und nicht am Kölner Hauptbahnhof halten.