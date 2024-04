Bundesliga Köln rettet Hoffnungen in Mainz: „Wir leben noch“

Vor 33 000 Zuschauern brachte Leandro Barreiro die Mainzer in der 29. Minute in Führung. In der fünften Minuten der Nachspielzeit gelang Florian Kainz per Foulelfmeter der Ausgleich. Zuvor hatte Luca Waldschmidt (48.) bereits einen Strafstoß verschossen. Theoretisch war also auch ein Sieg möglich für die Kölner. „Tut schon sehr weh“, sagte Waldschmidt: „Ich kann mich nur entschuldigen.“