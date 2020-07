Kölner „Kofferbomber“ nach 14 Jahren Haft abgeschoben

Teile von sichergestellten Kofferbomben werden 2006 auf einer Pressekonferenz präsentiert. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Düsseldorf/Köln Der sogenannte Kölner „Kofferbomber“ ist nach 14 Jahren Haft in den Libanon abgeschoben worden. Das bestätigte am Freitag eine Sprecherin des NRW-Integrationsministeriums in Düsseldorf. Zuvor hatte „Die Welt“ berichtet.

2006 hatten zwei junge Libanesen Sprengsätze in Regionalzügen nach Hamm und Koblenz deponiert. Die Zeitzünder der beiden nahezu baugleichen Kofferbomben lösten wie vorgesehen am frühen Nachmittag aus, aber es passierte nichts. Ein Konstruktionsfehler verhinderte, dass das Gas-Benzin-Gemisch explodiert.

Bei ihren Ermittlungen setzte die Polizei auf Videobilder einer Überwachungskamera aus dem Kölner Hauptbahnhof. Einer der Attentäter, ein damals 21-jähriger Student, wurde knapp drei Wochen nach dem Anschlagsversuch am Kieler Bahnhof festgenommen. Sein damals 20 Jahre alter Komplize, der zuletzt in Köln gewohnt hatte, stellte sich einige Tage später in seinem Heimatland der Polizei. Er wurde 2007 in Beirut zu zwölf Jahren Haft verurteilt.