König Willem-Alexander: „Wir haben eine super Reise gehabt" FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach

Der niederländische König Willem-Alexander hat zum Abschluss seiner Deutschland-Visite die Wichtigkeit der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg in Europa betont. Der Besuch in Rheinland-Pfalz und Saarland habe gezeigt: „Wir sind einander Nachbarn und Freunde und wir können zusammen viel mehr machen als jeder einzeln“, sagte er am Freitag im saarländischen Homburg. Von Birgit Reichert, dpa