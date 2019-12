Kohlenmonoxid in Eissporthalle: 150 Menschen in Sicherheit

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Mainz Wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte in einer Eissporthalle in Mainz sind am Samstagabend 150 Menschen in Sicherheit gebracht worden. 100 von ihnen seien auf Symptome untersucht worden, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit.

