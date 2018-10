später lesen Kohlenmonoxid in Wohnung ausgetreten: Vier Verletzte Teilen

In einer Wohnung in Schmelz (Kreis Saarlouis) haben am Freitag vier Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Drei Männer wurden leicht, eine 60-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. dpa