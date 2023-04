Notfälle Kohlenmonoxid tritt aus: Mehrere Menschen aus Haus gerettet

Ludwigshafen am Rhein · Wegen einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration in einem Haus in Ludwigshafen am Rhein hat ein Mann sein Bewusstsein verloren und ist nach seiner Rettung in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses fand den bewusstlosen Mann und alarmierte den Rettungsdienst, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag sagte.

14.04.2023, 06:29 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Retter wurden beim Eintreffen durch Messgeräte vor der hohen Kohlenmonoxid-Konzentration gewarnt und trafen daraufhin Schutzmaßnahmen, so dass der Vorfall glimpflich ausging: Sie retteten den Bewusstlosen sowie die zwei anderen Bewohnerinnen und brachten sie ins Freie. Nach einer genaueren Überprüfung stellte die Feuerwehr erhöhte Konzentrationen in Keller des Gebäudes fest. Die Heizungsanlage wurde abgestellt, das Gebäude durchgelüftet. Nachdem eine Kontrolle mit Messgeräten ergab, dass keine Gefahr mehr besteht, konnten die Bewohner ins Haus zurückkehren. Kohlenmonoxid ist ein geruchs-, farb-, und geschmackloses Gas, das in hoher Konzentration als starkes Atemgift wirkt - und zum Tod führen kann. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. © dpa-infocom, dpa:230414-99-309656/2

(dpa)