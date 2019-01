später lesen Kohlgraf: Aufarbeitung der Missbrauchsfälle geht weiter Teilen

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf will mit „weiteren konkreten Schritten“ den sexuellen Missbrauch von Geistlichen an Kindern und Jugendlichen aufarbeiten. Es gehe um eine tiefere Einsicht in die Verbrechen und das System, das diese Taten mit ermöglicht hat und möglicherweise noch immer ermöglicht, erklärte er zum Neujahrsempfang im Bistum laut einer Mitteilung am Samstag. dpa