Bischof Kohlgraf: Man muss sich an Fastnacht ins Getümmel stürzen

Die Fastnacht in Mainz hält Kohlgraf für deutlich politischer als den Karneval in seiner Geburtsstadt Köln. „Auf den Straßen ist es vielleicht ähnlich, aber die Reden sind viel politischer.“ In seiner Wahrnehmung spiele die Politik in den Reden in Köln praktisch keine Rolle. „Vielleicht tue ich denen auch unrecht. Immerhin bin ich zwölf Jahre aus meiner Geburtsstadt weg“, meinte der 56-Jährige.