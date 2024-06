Zoll Kokain im Wert von mehr als 200.000 Euro sichergestellt

Das Hauptzollamt Koblenz konnte an der Grenze zu Belgien mehr als drei Kilogramm Kokain sicherstellen. Diese Menge, die die Beamten bereits am Abend des 30. Mais im Innenraum des Fahrzeugs entdeckten, entspricht einem Straßenverkaufswert von über 200.000 Euro, wie das Hauptzollamt Koblenz am Freitag mitteilte.