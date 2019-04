später lesen Kokain und andere Drogen entdeckt: Zwei Festnahmen Teilen

Twittern

Teilen



Ermittler haben in einer Bar und in mehreren Wohnungen Kokain entdeckt. Der mutmaßliche Besitzer, ein 49-Jähriger aus dem hessischen Gernsheim, soll in der Bar in Worms mit Drogen gehandelt haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa